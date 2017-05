Cleveland, la un pas de o noua finala NBA. Cavalerii au castigat meciul cu Boston si conduc in serie cu 3 la 1 - VIDEO

Boston Celtics si-a pierdut recent liderul. Isaiah Thomas s-a accidentat si nu va mai reveni in acest sezon. Chiar si fara el, Boston a incercat sa tina piept formatiei Cleveland, in al patrulea meci al seriei semifinale. Doar ca gazdele ii au pe LeBron James si Kyrie Irving, care au facut spectacol aseara. James a acumulat 34 de puncte, iar coechipierul – 42 si Cleveland a castigat partida.

Scor final 112 la 99 pentru Cleveland, care conduce in serie cu 3 la 1. Urmatorul meci va avea loc la Boston. Cavalerii mai au nevoie de o victorie pentru a se califica in finala NBA. Acolo deja a ajuns Golden State Warriors, care a castigat in 4 meciuri seria cu San Antonio Spurs.