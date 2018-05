Clipe emotionante, la Torino. Buffon, legendarul portar al echipei Juventus, si-a jucat ultimul meci pentru club - VIDEO

Dupa 17 ani fabulosi la Juventus, Gianluigi Buffon si-a luat adio de la suporteri aseara. Portarul lui Juve a fost inlocuit in minutul 63, cu goalkeeper-ul de rezerva Pinsoglio. Fanii l-au aplaudat pe Buffon minute in sir, cu ochii in lacrimi, iar acesta i-a imbratisat pe coechipieri, dar si pe adversari. Cei de la Juventus au facut si un coridor de onoare pentru legenda clubului.

Juventus a castigat cu 2 la 1 partida cu Verona. Rugani si Pjanic au inscris, pentru torinezi. Verona a redus din diferenta prin Cerci, care a marcat in poarta lui Pinsoglio. Juventus, campioana Italiei, a incheiat sezonul in Serie A cu 95 de puncte. La finalul meciului, Buffon a ridicat trofeul.

Juventus a cucerit scudetto pentru a 7-a oara la rand.