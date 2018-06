Cluburile moldovenesti si-au aflat adversarii din prima etapa de calificari, in turneul Europa League. Milsami, Petrocub si Zaria vor reprezenta Moldova in aceasta etapa a competitiei.

Tragerea la sorti a preliminariilor turneului Europa League a avut loc astazi, la sediul UEFA de la Nyon. Vicecampioana Moldovei, Milsami Orhei a dat peste un adversar redutabil – Slovan Bratislava, care a incheiat pe locul 2 editia precedenta a Campionatului Slovaciei.

Petrocub-Hancesti, medaliata cu bronz in sezonul trecut, in Divizia Nationala, va evolua in premiera in cupele europene. Formatia lui Lilian Popescu va juca impotriva croatilor de la Osijek, care s-au clasat pe locul 4 in campionatul intern, editia 2017/2018.

Totodata, Zaria Balti va intalni gruparea Gornik, a patra echipa a Poloniei. Toate cele 3 formatii moldovenesti vor juca primele meciuri acasa, pe 12 iulie, iar partidele retur – in deplasare, pe 19 iulie.