Comeback monstruos in Europa League. Zenit Sankt-Petersburg a produs una dintre cele mai mari reveniri din istoria competitiei - VIDEO

Desi a incasat patru goluri la Minsk, Zenit a tras tare in returul jucat pe vechea arena Petrovski si a reusit minunea. Paredes si Noboa au inscris cate o data, din lovituri libere, dar, in minutul 72, Zenit a ramas in zece oameni. Paredes a fost eliminat pentru un nou fault. Chiar si asa, gazdele au continuat demolarea bielorusilor.

Dzyuba a marcat de doua ori si scorul de 4 la 0 a trimis partida in prelungiri. In overtime, Dinamo Minsk a intepat echipa gazda, prin golul de 4 la 1. Au urmat, insa, clipe de cosmar pentru bielorusi. Driussi a inscris un alt gol al lui Zenit, iar apoi gazdele au obtinut un penalty. Dzyuba l-a transformat si si-a completat hat-trick-ul.

Zenit a mai obtinut o lovitura de la 11 metri, transformata de Mak, iar apoi slovacul a inscris si din joc. Scor final – 8 la 1, acesta fiind cel mai mare comeback din istoria cluburilor ruse, in cupele europene. Zenit va juca impotriva gruparii norvegiene Molde, in play-off-ul preliminar al turneului Europa League.