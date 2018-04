Printre echipele care vor participa in sezonul 2018 in Divizia A sunt Spicul Chiscareni, CF Ungheni, Real Succes, dar si Iskra Ribnita. Noul sezon din liga a doua moldoveneasca incepe pe 13 aprilie. In sezonul precedent, FC Victoria a incheiat pe prima pozitie campionatul.