Competitie spectaculoasa in Austria. Sportivii si-au demonstrat abilitatile la Campionatul Mondial de escalada - VIDEO

Iranianul Reza Alipourshena s-a impus la limita in finala probei de viteza. El a urcat in 5 secunde si 63 de sutimi. Francezul Bassa Mawem a ratat butonul de timing. In finala mica, rusul Stanislav Kokorin a invins un sportiv din China.

Campioana mondiala la escalada a devenit poloneza Aleksandra Rudzinska. Cu un rezultat de 7 secunde si 56 de sutimi, ea a intrecut-o pe conationala Anna Brozek.

Medalia de bronz i-a revenit rusoaicei Maria Krasavina, care a profitat de un start gresit al polonezei Aleksandra Kalucka. Mondialul de escalada este la a 15-a editie si se desfasoara in orasul Innsbruck, din Austria.