Concordia Chiajna si Politehnica Iasi aveau menirea sa deschida etapa cu numarul 20 al Ligii 1. Se anunta o simpla partida, insa, in ajunul sarbatorilor, echipele au oferit cel mai spectaculos meci al anului. Iesenii au marcat de doua ori in primele 8 minute. Mai intai prin Andrei Cristea, apoi prin olandezul Sanoh. In minutul 21, spre bucuria suporterilor, Andrei Marc a redus din diferenta.

Adevarata avalansa de goluri a inceput dupa pauza. Flores a marcat pentru 3 la 1 in minutul 48. Mai tarziu, Sanoh si Cristea si-au mai trecut in cont cate o reusita. Olandezul a marcat in minutul 55, iar fostul international roman a iesit la rampa in minutul 57.

Concordia a revenit cu 2 goluri rapide. Acelasi Andrei Marc a reusit dubla in minutul 64, iar peste 3 minute, Cristian Albu a marcat pentru 5 la 3. Gazdele au cautat sa rastoarne soarta meciului, insa toate sperantele vulturilor urmau sa fie spulberate in primul minut de prelungiri, cand Platini a marcat pentru 6 la 3.

Acest meci a fost ultimul pentru Alexandru Tudor, in cariera sa de arbitru. Cel supranumit Brad Pitt, este unul dintre cei mai carismatici cavaleri ai fluierului din istoria fotbalului romanesc.