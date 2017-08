Conor, la ce meci te-ai uitat? Reactia incredibila a lui McGregor, dupa ce a fost devastat de Mayweather

Chiar si asa, McGregor considera ca a fost mai bun in meci decat Mayweather si ca nu trebuia sa fie oprit meciul:

"L-am transformat intr-un mexican in seara asta. Am inceput meciul bine, el a ajustat tactica si a inceput sa lupte bine. E foarte atent la tot ce face, nu e rapid, nu e puternic, dar e atent. Nu am decat respect pentru cariera lui, m-am distrat putin, sper ca si pentru fani a fost bine.

Cred ca a fost oprit meciul prea devreme, as fi vrut sa mai lase, macar sa ajung la podea, sa cad din picioare, era mare miza, trebuia sa ma lase. Eram putin obosit, atata tot. Am mai pierdut in viata mea, am fost strangulat la TV in viata mea si m-am intors, as fi vrut sa ma lase sa mai lupt. Am crezut ca a fost apropiat meciul. Am obosit, atat tot. Lasa-l pe om sa ma puna jos.

Nu stiu daca mai boxez, daca vrea cineva sa boxez, sa imi spuna. Voi merge in UFC sa imi apar titlurile.

Va spun inca o data, a fost un meci apropiat, l-am batut in primele runde, apoi l-am dominat si la mijlocul meciului pana spre final. In Doar in ultimele 2 runde am fost obosit, atata tot.", a spus McGregor dupa meci.