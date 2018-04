Conor McGregor a fost arestat. Scene incredibile cu irlandezul in prim plan - VIDEO

Irlandezul Conor McGregor a "descins" cu peste 20 de oameni la Barclays Center, inaintea galei UFC 223 din Brooklyn. Acesta a provocat un scandal monstru, fiind suparat ca organizatorii UFC i-au luat centura la categoria usoara!

Pe mai multe imagini se vede cum McGregor si apropiatii sai au spart mai multe geamuri si au aruncat cu ce le-a picat in mana, inclusiv cu tomberoane de gunoi.

Presa americana scrie ca un luptator s-a ales cu taieturi.

Conor McGregor showed up at UFC 223 media day.



By the time he left, there were damaged vehicles. pic.twitter.com/WkTKBnV46I