Conor McGregor, facut praf de cel mai notoriu interlop englez. Ce i-a transmis dintr-o celula din Maroc

Conor McGregor a ajuns in doar cativa ani de la un necunoscut la unul dintre cei mai bogati si mai celebri luptatori din lume. Acesta a strans o avere de 100 de milioane de dolari in timp record, in special dupa meciul cu Floyd Mayweather.

Irlandezul si-a luat supranumele de "Notorious", insa putini stiu ca aceasta porecla a apartinut, nu demult, unui alt luptator.

Lee Murray este cu siguranta cel mai cunoscut luptator/gangster din istorie. Acesta a facut senzatie la inceputul anilor 2000 in MMA, castigand inclusiv un meci in UFC, in runda 1, apoi fiind nevoit sa se retraga in 2004 dupa ce a fost arestat de politie.

Pe langa cariera din cusca, Murray avea o alta latura, una extrem de periculoasa, pe strazile din Anglia. Acesta era traficant de droguri, iar "cireasa de pe tort" a fost jaful armat din 2006, cand a furat 53 de milioane de lire sterline alaturi de o banda pe care o conducea, fapte pentru care a primit nu mai putin de 25 de ani de inchisoare!

Despre Murray, si presedintele UFC, Dana White, a declarat la un momentdat ca "te sperie de te c*ci pe tine, si nu ma refer ca luptator".

Englezul este cel mai notoriu interlop din Anglia, dupa ce a reusit cel mai mare jaf din istoria Marii Britanii.

Recent, mafiotul englez a oferit un interviu pentru Bloody Elbow, in care ii transmite cateva mesaje dure lui McGregor.

"E clar ca a facut multe pentru sportul asta, insa nu a facut nimic din ce nu as fi putut face si eu. Cand il vad insa ca vine cu haine de blana cu eticheta pe ele, si cu Tony the Tiger si King Kong tatuati pe piept, te bufneste rasul. Nu o sa fie niciodata un campion cum am fost eu. Poate sa viseze sa fie ca mine, dar nu e", a spus Murray.

Acesta l-a avertizat ca exista un singur "Notorious", si ca acela este el: "Cand eu aveam 16 ani si ma bateam in puscarie pentru supravietuire, lui ii facea mamica patul si il pupa pe frunte de noapte buna", a spus celebrul gangster.