Constantin Budescu a reusit un gol de generic in partida contra echipei lui Denis Rusu, CSM Poli Iasi - VIDEO

Budescu a executat perfect o lovitura libera, iar portarul moldovean Denis Rusu nu a avut nicio sansa. A fost singurul gol marcat de FCSB in partida contra celor de la CSM Poli Iasi. Goalkeeper-ul nostru a avut o prestatie buna in partida de aseara, reusind trei save-uri.

Gratie victoriei de aseara, FCSB a urcat pe prima pozitie in Liga 1. Intr-un alt meci disputat ieri, FC Viitorul a trecut cu 2 la 0 de Astra Giurgiu. Ianis Hagi a stabilit scorul final. FC Viitorul ocupa locul 4 in campionat, iar in urmatoarea etapa intalneste formatia CSM Poli Iasi.