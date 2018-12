Copiii de la Zimbru viseaza sa devina vedete ale fotbalului. Jucatorii academiei galben-verzilor, care deja obtin victorii mari la turnee internationale, vor sa ajunga ca Messi sau Neymar - VIDEO

Peste 550 de sportivi, cu varste de la 6 pana la 18 ani, fac parte din Academia de fotbal a clubului Zimbru Chisinau. Cei mici se joaca cu mingea, se acomodeaza pe pozitiile lor in teren, dar inca nu invata in profunzime tacticile de joc. Obtin deja victorii importante la turnee in afara tarii. Recent, echipa U12 a zimbrilor a cucerit turneul Slatina Junior Cup, unde, in finala a batut clar formatia Academiei lui Gheorghe Hagi, scor 3 la 0.

Valentin MUNTEANU, ANTRENORUL ECHIPEI ZIMBRU U12: "In fiecare grup, si la mai mari si la mai mici, vedem cate 3-4 jucatori care se evidentieaza, prin talentul lor."

Directorul academiei galben-verzilor considera ca potentialul pustilor este imens.

Marius CODESCU, DIRECTORUL ACADEMIEI DE FOTBAL ZIMBRU CHISINAU: "Academia Zimbru foloseste aproape toti jucatorii, le da minute de joc. Important pentru noi e copilul sa joace."

Copiii au multi ani de academie in fata, dar deja se gandesc sa joace pentru echipa mare a clubului Zimbru, in Divizia Nationala. Mai ales ca stiu deja despre rivalitatea cu Sheriff – joaca periodic impotriva copiilor de la Tiraspol.

Diego MUSCHEI, FOTBALISTUL ECHIPEI ZIMBRU U13: "Incercam, de fiecare data, sa luam victoria acasa, ca sa fim cea mai buna echipa din Moldova".

Arseni DAVID, FOTBALISTUL ECHIPEI ZIMBRU U12: "Ei sunt rivali mari. Uneori castigam, alteori pierdem, dar suntem la acelasi nivel, cred."

Visul copiilor este sa ajunga vedete ale fotbalului, la Liverpool, Real Madrid, Barcelona sau PSG.

Diego MUSCHEI, FOTBALISTUL ECHIPEI ZIMBRU U13: "Fotbalistul meu preferat este Messi. Imi place foarte tare. As vrea sa ajung ca si el, la Barcelona."

Arseni DAVID, FOTBALISTUL ECHIPEI ZIMBRU U12: "Neymar. As vrea sa ajung ca dansul, sa fiu renumit, sa joc bine. Cateodata mai face greseli, dar toti gresim in viata."

In timpul apropiat, echipele de copii de la Zimbru ar putea pleca la turnee in Spania sau Emiratele Arabe Unite.