Cormoranii au dominat tot meciul, iar tunarii n-au reusit niciun sut pe poarta. Liverpool a umilit-o pe Arsenal in Premier League - VIDEO

Liverpool a reusit o victorie fabuloasa in fata celor de la Arsenal. In fata propriilor suporteri, cormoranii s-au impus cu 4 la 0. Trupa lui Jurgen Klopp a dominat clar partida, iar Firmino a deschis scorul inca in minutul 17. Pana la pauza cormoranii si-au dublat avantajul. Mane a inscris cel de-al treilea sau gol in acest sezon.

Liverpool a dominat si in partea secunda. Salah a inscris pentru 3 la 0, dupa o gafa a londonezilor.

Scorul final de 4 la 0 a fost stabilit de Sturridge. Cu 7 puncte dupa 3 etape, Liverpool a urcat pe locul 2 in Premier League. Tot ieri, Chelsea a trecut cu 2 la 0 de Everton. Campioana in exercitiu si-a asigurat succesul inca in prima repriza, iar Morata a fost eroul gazdelor. A pasat decisiv la primul gol, ca mai apoi sa stabileasca scorul final.

Chelsea Londra ocupa locul 6 in campionat, iar in urmatoarea etapa va intalni formatia Leicester.