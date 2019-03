Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce si-a umilit adversarii cu scorul de 3 la 0 - VIDEO

Pe un gazon care, dupa doar cateva minute de joc, s-a transformat in mocirla, jucatorii de la Craiova au reusit sa demonstreze un joc superb. In minutul 27, fundasul oltenilor, Dimitrov, a marcat in poarta lui Csikszereda.

In a doua repriza, mijlocasul Cristi Barbut a reusit sa inscrie golul de 2 la 0 pentru olteni. Iar in minutul 90, si Koljic a marcat din fata portii, dupa o pasa ideala a lui Cicaldau.

Universitatea Craiova se alatura formatiilor FC Viitorul, Astra Giurgiu si CFR Cluj, in semifinalele Cupei Romaniei, competitie pe care oltenii au castigat-o anul trecut in urma unei finale cu FC Hermannstadt.