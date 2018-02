Cristiano Madrid! Ronaldo marcheaza de doua ori, Marcelo o data, iar Real are prima sansa

Fazele meciului



Min 90 - Galben pentru belgianul Meunier



Min 84 - Schimbare la PSG: iese Lo Celso, intra Draxler



Min 84 - GOOOOOL Real Madrid | Marcelo inscrie cu stangul, din interiorul careului, dupa o succesiune de pase care au facut sah mat apararea francezilor



Min 82 - GOOOOOL Real Madrid | Ronaldo face dubla dintr-o respingere a lui Areola



Min 79 - Schimbare la Real: iese Isco, intra Asensio



Min 79 - Schimbare la Real: iese Casemiro, intra Lucas Vazquez



Min 78 - Galben incasat si de Nacho



Min 68 - Schimbare la Real: iese Benzema, intra Bale



Min 66 - Schimbare la PSG: iese Cavani, intra Meunier



Min 64 - Cartonas galben incasat de Rabiot



Min 44 - GOOOOOL Real Madrid | Ronaldo egaleaza dintr-un penalty scos de Toni Kroos!



Min 38 - Neymar e de neoprit! Patrunde si ii paseaza lui Cavani, care pivoteaza si suteaza! Casemiro a intervenit in ultimul moment si a deviat la o palma de poarta Realului



Min 37 - Ronaldo recupereaza in marginea careului oaspetilor, dar sutul sau cu stangul se duce mult peste poarta lui Areola



Min 33 - GOOOOOL PSG | Rabiot deschide scorul dupa o faza superba facuta de Mbappe si o deviere cu calcaiul a lui Neymar. Mijlocasul lui PSG l-a executat pe Navas cu un sut de la 11 metri



Min 32 - Galben incasat de Isco



Min 25 - Galben incasat de Lo Celso



Min 25 - Real Madrid beneficiaza de o lovitura libera de la 17 metri, dar Ronaldo trage peste



Min 14 - Cartonas galben incasat de Neymar



Min 10 - Marcelo cade rau pe umar la o faza si urla de durere. Medicii intervin, iar fotbalistul isi revine dupa circa un minut



Min 5 - Ocaize mare de tot a Realului! Kroos a sutat de la 16 metri, Areola a respins in fata, iar Marquinhos a fost aproape de autogol, dar a acordat corner



Min 2 - Isco il lanseaza pe Ronaldo pe partea dreapta, iar portughezul trimite un voleu-centrare, care trece putin pe langa poarta oaspetilor.