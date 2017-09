Cristiano Ronaldo a sunat-o de urgenta pe Madonna cu o rugaminte neateptata! Raspunsul nu i-a convenit starului de la Real

Cristiano Ronaldo a sunat-o pe Madonna pentru a incerca sa o convinga sa-si mute copilul la Sporting Lisabona! Conform portughezilor de la Sabado, preluati de AS, Ronaldo a cautat-o personal pe Madonna cu aceasta rugaminte. Nu a avut insa succes!



Ronaldo a incercat sa o convinga ca Sporting este o varianta mai buna decat Benfica, marea rivala, club la care a ajuns David Banda, fiul infiat al Madonnei. Pustiul de 11 ani a trecut cu brio un trial in aceasta vara si a reusit primul gol pentru echipa Under 12 a clubului in weekend, insa Benfica a pierdut meciul cu 7-1.



Cristiano Ronaldo a crescut de la 12 ani la Sporting Lisabona, de unde a fost transferat de catre Manchester United in 2003.