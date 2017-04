Cristiano Ronaldo si Real Madrid merg in semifinalele Ligii Campionilor

In prima repriza, pe Santiago Bernabeu, nu s-a marcat. Dupa pauza, Bayern a deschis scorul, prin Lewandowski, din penalty. Cristiano Ronaldo a egalat in minutul 76, insa, la faza urmatoare, Sergio Ramos a deviat un balon in propria poarta.

Mai tarziu, formatia germana a ramas in zece oameni. Vidal a primit al doilea cartonas galben pentru un nou fault si a fost eliminat. Deoarece in prima mansa Real se impunea cu 2 la 1, s-a ajuns in prelungiri. Aici, gazdele au demolat-o pe Bayern.

Cristiano Ronaldo a marcat inca 2 goluri, iar Asensio a inscris o data. Real a castigat partida cu 4 la 2 si s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor. In careul de asi a avansat si Atletico Madrid, care a remizat pe terenul lui Leicester City, scor 1 la 1. In tur, Atletico se impunea cu 1 la 0.