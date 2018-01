Cristiano Ronaldo, umplut de sange dupa ce a marcat cu Deportivo! Motivul pentru care a cerut un telefon - FOTO

Real Madrid a spulberat-o pe Deportivo La Coruna, castigand cu 7-1 dupa ce echipa lui Florin Andone a condus cu 1-0. Cristiano Ronaldo a marcat golurile 5 si 6 pentru Real Madrid.

A doua sa reusita a venit dupa o lovitura frumoasa de cap, Ronaldo plonjand pentru a-i lua fata lui Schar. Fundasul elvetian a incercat sa respinga cu piciorul si l-a sters cu gheata pe Ronaldo, cel care a sangerat dupa aceasta faza.

Din fericire, Ronaldo nu a patiti nimic grav insa gestul jucatorului portughez in timp ce iesea in afara terenului a creat imediat reactii. Ronaldo a cerut un telefon mobil ca sa vada cat de grava este taietura.

Cristiano Ronaldo n-a mai intrat pe teren, Real Madrid terminand partida in inferioritate dupa ce Zinedine Zidane facuse deja toate schimbarile.

Cristiano Ronaldo with the most Cristiano Ronaldo moment ever vs Deportivo...



Gets kicked in the head. Grabs phone to assess damage pic.twitter.com/7hTx8EW80D