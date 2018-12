Cristina Neagu a devenit cea mai buna marcatoare din istoria campionatului european de handbal feminin. Romania s-a impus in meciul contra Germaniei - VIDEO

Cristina Neagu a intrat in istoria handbalului feminin. Datorita unei prestatii grozave in meciul de ieri contra Germaniei, sportiva in varsta de 30 de ani a stabilit un record de invidiat. Romanca a marcat 5 goluri si a intrecut-o pe unguroaica Agnes Farkas in clasamentul celor mai bune marcatoare din istoria campionatelor europene.

Astfel, Farkas, retrasa din activitate a cazut pe locul 2 cu 205 goluri in palmares, iar pe locul 3 se afla nemtoaica Grit Jurack, cu 184 de reusite. Maine, Romania se va duela cu Norvegia in ultimul meci al grupelor preliminare. Anterior, scandinavele au pierdut in fata nemtoaicelor.

Nationala Romaniei este deja calificata in faza propiu-zisa a grupelor. Tricolorele s-au impus in primele doua meciuri, in fata Cehiei si a Germaniei. Campionatul European de Handbal feminin intruneste 16 echipe, initial natiunile sunt repartizate in 4 grupe a cate 4 participante. Primele 3 locuri din fiecare grupa vor accede in mansa urmatoare.