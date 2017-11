Croatia e ca si calificata la Campionatul Mondial. A invins-o pe Grecia cu 4 la 1, in prima mansa a barajului - VIDEO

Meciul de la Zagreb a inceput dezastruos pentru Grecia. Portarul Karnezis a faultat un adversar in careu, in minutul 11, iar arbitrul a dictat penalty. Modric a transformat lovitura. In cateva momente, Kalinic a facut 2 la 0, cu un gol splendid.

Grecii au inscris prin Sokratis si se parea ca vor reveni in meci, insa, imediat, Perisic a marcat si a refacut avantajul de doua goluri al gazdelor. Dupa pauza, Croatia a mai lovit o data. A inscris Kramaric.

4 la 1, o victorie dupa care nationala Croatiei e cu un picior la Cupa Mondiala din 2018. Tot aseara, Irlanda de Nord a pierdut meciul de baraj cu Elvetia, de pe teren propriu, scor 0 la 1.Arbitrul a dictat un penalty pentru un presupus joc cu mana al fundasului Corey Evans, iar Ricardo Rodriguez a inscris de la punctul cu var.

Meciurile retur Elvetia - Irlanda de Nord si Grecia - Croatia se vor disputa duminica. Astazi, intr-o alta partida de la baraj, Suedia va da piept cu Italia, iar maine Danemarca va intalni Irlanda.