CS U Craiova, echipa moldoveanului Nicolae Calancea, a evitat infrangerea, in meciul cu Dinamo Bucuresti. Remiza, scor 2 la 2, a fost adusa de Zlatinski, in prelungiri - VIDEO

Nicolae Calancea a avut o interventie salvatoare in minutul 7 al meciului cu Dinamo Bucuresti. CS U Craiova a reusit, apoi, sa deschida scorul, prin Andrei Ivan, care a dedicat golul fostului mare atacant al oltenilor, Gica Craioveanu, prezent si el la meci. Dinamo a egalat in minutul 56. Romera a sutat superb, iar Calancea nu a salvat de aceasta data.

Portarul moldovean a parat, apoi, un sut periculos al lui Dan Nistor, insa, in minutul 81, acelasi jucator a inscris pentru Dinamo. Cainii rosii au condus pana in al doilea minut de prelungiri, atunci cand Zlatinski a primit o minge in careu, a driblat un adversar si a marcat golul salvator pentru olteni.

2 la 2, iar CS U Craiova ramane pe locul 5 in Campionatul Romaniei. Dinamo Bucuresti ocupa a treia pozitie, cu 33 de puncte. Tot aseara, Astra Giurgiu a pierdut, acasa, in fata gruparii CFR Cluj, scor 0 la 1. Ciprian Deac a fost autorul golului. CFR mai spera la titlu, avand 33 de puncte la activ. Viitorul Constanta are 34 de puncte, iar lidera Steaua – 37. Echipele respective urmeaza sa joace meci direct, in aceasta seara.