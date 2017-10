CS U Craiova, umilita in campionatul Romaniei. Echipa a cedat in fata celor de la FCSB si ramane pe locul 3 in Liga 1 - VIDEO

Gnohere a deschis scorul dupa doar 44 de secunde in victoria lui FCSB cu 5 la 2 in fata celor de la CS U Craiova. Gazdele nu si-au revenit din soc, iar pana la pauza Calancea a mai incasat un gol. Dupa o ora de joc, scorul era deja de 3 la 0. Tanase l-a invins pe goalkeeperul moldovean cu un sut la coltul lung.

4 minute mai tarziu Larie a inscris in propria poarta. A urmat inca un autogol. Kelic a deviat in propria poarta, in incercarea de a-l bloca pe Budescu. Croatul insa si-a reparat imediat greseala si a punctat si in poarta celor de la FCSB.

Scorul final de 5 la 2 a fost stabilit de Coman. Dupa succesul de aseara, FCSB este noul lider al Ligii 1, cu 35 de puncte, dupa 16 etape.