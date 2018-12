Cu bratul bandajat, revenit dupa o accidentare grava, Aksel Lund Svindal s-a impus intr-o noua etapa a Cupei Mondiale de schi alpin

A fost o lupta intensa contra italianului Cristoph Innehofer. In cele din urma, Svindal a castigat cursa cu un avantaj de doar 5 zecimi de secunda. Dupa aceasta victorie, norvegianul a urcat pe prima pozitie in Cupa Mondiala. Principalul candidat la castigarea globului mare de cristal, Marcel Hirscher nu a luat parte in competitiile de la Val Gardena.