Maratonul ultimelor bilete. Cu cateva ore inainte de meciul Moldova - Tara Galilor, pe internet, un bilet obisnuit costa cat unul in zona VIP - FOTO

Sa gasesti un bilet la meciul din aceasta seara este o adevarata provocare. La ghiseuri, ultimele bilete s-au vandut inca weekend-ul trecut, iar de acest lucru profita cei care au luat din timp mai multe sau cei, care, intre timp, s-au razgandit sa mai mearga si isi vand biletele. Cu putin timp inainte de partida, acestia cer pe ele de patru ori mai mult.

Astfel, daca pe site-ul oficial al Federatiei Moldovenesti de Fotbal, un bilet in tribuna C costa 200 de lei, pe internet un tichet in aceasta zona costa 800 de lei.

Partida dintre Moldova si Tara Galilor se va disputa astazi, de la 21:45.