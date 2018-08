Cu ce a ajuns sa se ocupe legendarul Buakaw la 36 de ani, dupa 300 de meciuri in ring - GALERIE FOTO

La 36 de ani, Buakaw este unul dintre cei mai cunoscuti luptatori thailandezi, insa de curand si-a socat fanii cu aparitia sa.



Acesta s-a facut ... calugar! Buawak a trecut printr-un ritual de 9 zile, alaturi de alti calugari budisti. Gestul sau a fost explicat ca fiind facut in cinstea regelui Bhumibol Adulyadej, ce a murit in urma cu un an si jumatate.

Buakaw si-a reluat insa cariera in ring, avand ultimul meci disputat in luna iulie, intr-o gala in Cehia, acolo unde a castigat la decizie.