Cu dreptul, in noul sezon! TSKA Moscova a castigat Supercupa Rusiei, dupa ce a invins-o pe Lokomotiv in prelungiri- VIDEO

Meciul pentru Supercupa Rusiei s-a jucat pe stadionul din Nijnii Novgorod. Vicecampioana TSKA a fost echipa mai periculoasa, iar brazilianul Vitinho a fost liderul atacurilor. Cei de la Lokomotiv au ratat si ei cateva ocazii, insa in timpul regulamentar nu s-a marcat. S-a ajuns in prelungiri, iar militarii au reusit lovitura decisiva. Hosonov a marcat in minutul 106 si i-a adus trofeul lui TSKA.

Lokomotiv, campioana Rusiei, nu a mai reusit sa egaleze scorul, in timpul ramas, dar a incheiat meciul in zece oameni. Kvirkvelia a fost eliminat pentru ca l-a lovit pe Becao.

TSKA a cucerit Supercupa Rusiei pentru a 7-a oara. Echipa lui Viktor Goncharenko debuteaza in noua editie de campionat marti, pe terenul gruparii Krilia Sovetov. Lokomotiv va juca luni, in deplasare, cu UFA.