Cu gandul la medaliile turneelor internationale, peste 250 de sportivi au concurat la Campionatul Moldovei de taekwondo: "Vreau sa ajung la Campionatul European" - VIDEO

Cei peste 250 de sportivi au fost impartiti in categoriile de varsta traditionale: copii, cadeti, juniori si seniori. Si daca membrii nationalei Moldovei de taekwondo si-au confirmat statutul de favoriti ai turneului, cei mici au oferit surprize.

Daniil GROSU, SPORTIV MOLDOVA: “Ma ocup cu taekwondo de 3 ani si imi place foarte tare. Vreau sa fiu campion al Moldovei, sa ajung la Campionatul European.”

Igor IUZEFOVICI, PRESEDINTELE FEDERATIEI MOLDOVENEASTI DE TAEKWONDO: “Avem baieti talentati si la juniori si la cadeti. Recent, a fost campionatul european, la cadeti. Sportivii nostri au revenit cu medalii. Din punct de vedere al rezultatelor, federatia este una din cele mai bune in tara.”

Medalii de aur, la seniori, au cucerit Serghei Uscov, in categoria de 58 de kilograme, Nichita Ursu, la 68 de kilograme, si Alexandru Lupu, la 87. Pentru sportivii nostri urmeaza Cupa Ambasadorului Coreei de Sud, ce va avea loc la Ciorescu, intre 29 octombrie si 1 noiembrie.

La sfarsit de an, in decembrie, moldovenii vor pleca in Bulgaria la Campionatul European de taekwondo.