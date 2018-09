Cu gandul doar la centura de campion. Mihail Cotruta se pregateste sa lupte pentru titlu, la turneul de arte martiale mixte WWFC, de la Kiev - VIDEO

Mihail Cotruta se dedica total la antrenamente pentru ca are in fata sa o oportunitate imensa de castiga centura de campion al turneului World Warriors Fighting Championship. In categoria de pana la 77 de kilograme, luptatorul nostru il va intalni pe albanezul Arber Murati. Mihail spune ca a asteptat de mult aceasta lupta, el avand 10 victorii si doar o infrangere, in cariera profesionista. Totusi, nu se gandeste la knockout.

Mihail COTRUTA, LUPTATOR MMA: "Toti vor sa se termine orice lupta cu knockout, dar pentru mine, nu conteaza. Principalu sa castig. Pe castigator nu il judeca nimeni."

Igor ROTARU, ANTRENOR: "Castigul lui nu este in momentul luptei sau pana la lupta, ci din momentul cand el se porneste de acasa. E important cum s-a pregatit in sala, cat de bine e dispus moral pentru aceasta lupta."

Deoarece avea 13 kilograme in plus, Mihail s-a pus pe dieta, pentru a se incadra in categoria de greutate necesara.

Mihail COTRUTA, LUPTATOR MMA: "De regula, arunc din 90 in 77 si, acum e lupta pentru titlu, de 5 runde. Ne straduim sa fie mai eficienta dieta."

Mihail spune ca colegii de sala mereu il sustin, il incurajeaza si il pregatesc de lupta.

Mihail COTRUTA, LUPTATOR MMA: "Cand vin in aceast sala, ma simt ca in a doua familie. Lupta mea e si lupta lor. "

Gala de lupte WWFC 12 va avea loc la Kiev, pe 29 septembrie.