Cu gandul la trofeu. Luptatorul moldovean Vitalie Matei isi doreste nespus de mult sa castige turneul-piramida din Riga: "Este o piramida foarte interesanta. Ne ducem doar pentru victorie" - VIDEO

Vitalie Matei a castigat ambele lupte la galele de kickboxing din 2017. Noul an ii ofera o sansa imensa de a trece la un alt nivel.

Matei va lupta la Gala K1 din capitala Letoniei, Riga, in aceasta sambata, in cadrul turneului-piramida, in categoria de greutate de 71 de kilograme. In semifinale, sportivul nostru se va bate cu olandezul Youseff Chaikh.

Vitalie MATEI, LUPTATOR K1 MOLDOVA: "Final 4 este foarte puternic. Este o piramida foarte interesanta. Ne ducem doar pentru victorie. Nu cred ca este cineva care se duce pentru a pierde. Speram sa ne iese tot ceea ce am pregatit. Sunt concentrat la maxim.”

Vladislav BELINSCHI, ANTRENOR: “Asteptarile sunt pozitive. Suntem gata sa castigam toata piramida. Avem un plan de joc, am muncit foarte mult.”

Daca va trece de olandez, Matei il va intalni, in finala, pe castigatorul duelului dintre polonezul Kamil Pawlak si letonul Vecislav Tevinc. Odata cu trofeul, Matei va obtine sansa de a lupta, in viitorul apropiat, pentru centura de campion KOK la 71 de kilograme.