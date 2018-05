Cu mari emotii, dar in finala. Liverpool a cedat in fata celor de la AS Roma, insa a acces in ultimul act al Ligii Campionilor - VIDEO

Liverpool s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa un retur dramatic contra celor de la AS Roma. Dupa infrangerea cu 2 la 5, italienii aveau nevoie de o minune aseara. Lucrurile insa au inceput prost pentru romani. Mane a deschis scorul in minutul 9, insa imediat Milner a marcat in propria poarta. Chiar si asa, cormoranii au mai inscris o data si au condus la pauza.

Roma a fost aproape sa dea lovitura in partea secunda. Dzeko a marcat in debutul reprizei a doua, ca in ultimele 8 minute de joc, Nainggolan sa reuseasca dubla. Romanii mai aveau nevoie de un gol pentru a trimite partida in prelungiri, lucru care insa nu s-a intamplat.

S-a incheiat 4 la 2, iar Liverpool accede in finala Ligii Campionilor, gratie victoriei din tur.

Jurgen KLOPP, ANTRENOR LIVERPOOL: "Caracterul de care au dat dovada baietii, mentalitatea, fotbalul prestat a fost pur si simplu o nebunie. Se potriveste situatiei noastre. Ce scor a fost? Am uitat. 7-6? E incredibil!"

Ca si in cealalta semifinala, partida a fost umbrita de greseli evidente de arbitraj. Centralul partidei le-a refuzat un penalty italienilor, dupa un hands clar la Arnold. Finala Ligii Campionilor dintre Real Madrid si Liverpool se va disputa pe 26 mai, la Kiev.