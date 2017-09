A vrut sa demonstreze incompetenta agentilor de securitate de pe Zimbru si cum sa-ti faci o poza cu Bale, starul de la Real, fara sa mergi sa-l astepti la aeroport. Cine e suporterul care a intrat pe teren la meciul Moldova - Tara Galilor - VIDEO

Stefan Borovschi a patruns pe teren saptamana trecuta la meciul dintre Moldova si Tara Galilor si a intrerupt pentru cateva minute partida. Tanarul spune ca si-a planificat din timp momentul sau de glorie.

Stefan BOROVSCHI, ULTRAS: “Am demonstrat nu pentru prima data ca atat fortele de ordine, cat si stewarzii si paza lucreaza foarte prost si nu isi fac lucrul care trebuie sa-l faca, dar privesc meciurile. Eu imi fac planurile mele, el trebuie sa ma pazeasca, sa nu-mi dea voie sa patrund acolo. E un joc, un puzzle. Cine pe cine.”

Tanarul nu crede ca a influentat soarta partidei, ba chiar a facut glume pe seama gestului sau.

Stefan BOROVSCHI, ULTRAS: "Am dorit o poza cu Bale, o am, mersi mult. Nu voiam sa stau 3 ore in rand la aeroport sa-l astept si am spus: "Cu o amenda de 1500 de lei pot sa-mi fac si o poza cu Bale."

Sanctiunea primita insa nu l-a speriat. Dupa meci, prietenii l-au ajutat sa adune banii, iar a doua zi tanarul a si platit amenda. O posibila sanctiune pentru Federatia Moldoveneasca de Fotbal nu-l deranjeaza pe tanar.

Stefan BOROVSCHI, ULTRAS: "Federatiei ii spun, atata timp cat nu o sa investeasca in fotbal, o sa fac tot posibilul ca sa achite mult mai multe amenzi. Sa fi fost sigur ca se investeste in fotbal, poate si nu o faceam. Mai bine sa achite amenzi, decat sa duca banii in vile si masini."

A fost deja a cincea iesire in stadion pentru Stefan. Anterior, tanarul a patruns pe gazon la un meci din campionatul Romaniei si la 3 din campionatul Moldovei.

Stefan BOROVSCHI, ULTRAS: "Acesta este un fenomen. E fenomenul Ultras din care fac parte de multi ani. Dau culoare fotbalului slab. Chiar avem si un spor. Daca nimeresc de 20 de ori pe stadion, beau bere timp de 5 ani gratis."

Spune ca politistii il cunosc deja…

Stefan BOROVSCHI, ULTRAS: "Am avut un moment cand am intrat si mi-a zis: "Bai Stefan, iar tu? Hai, bine! Scrim documentele si mergi, te rog, acasa."

Ultrasul va merge si mai departe. Isi doreste sa-l vada o lume intreaga.

Stefan BOROVSCHI, ULTRAS: "Finala Ligii Campionilor o sa fie in Kiev anul acesta. Daca nimeresc acolo si patrund cred ca o sa fie cel mai mare vis indeplinit al meu. In Romania, dupa ce imi expira inderdictia, in Italia, poate merg in deplsare cu Moldova, ma limitez la tarile unde nu o sa fie atat de mari amenzile."

Si nu-i pasa de critici.

Stefan BOROVSCHI, ULTRAS: "Eu inteleg ca la orice lucru pe care il faci sunt pareri si pozitive, si negative. Trebuie doar sa le iei in calcul pe toate si daca e posibil ceva sa schimbi, bine."

Stefan Borovschi este suporterul clubului Zimbru. Acesta face parte din miscarea Ultras de 8 ani.