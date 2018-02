Cu o combinatie inteligenta si un gol frumos, Luis Suarez a adus victoria Barcelonei in meciul cu Valencia din Cupa Spaniei - VIDEO

Messi l-a gasit cu o centrare perfecta pe Suarez, care a inscris in minutul 67. A fost unicul gol in victoria Barcelonei contra celor de la Valencia. Intrat pe teren in partea secunda, Coutinho a avut sansa de a inscrie primul sau gol in tricoul catalanilor.

Gazdele au mai avut cateva ocazii importante la poarta liliecilor, insa nu mingea nu a ajuns in plasa. In cealalta semifinala, disputata acum doua zile, Leganes a remizat cu Sevilla, scor 1 la 1. Meciurile de retur se vor desfasura pe 7 si, respectiv, 8 februarie.