Cum arata masina de peste 100.000 de euro primita de Simona Halep din partea WTA! FOTO

Simona Halep mai primeste un Porsche, de aceasta data din partea WTA deoarece a fost prima clasata in clasamentul Road to Singapore pentru Turneul Campioanelor in acest an.

Simona a primit un Porsche 911 GTS Cabriolet, care costa peste 110.000 de euro. Simona a mai primit un Porsche anul trecut, insa i l-a facut cadou fratelui ei.

Halep va primi cheile masinii in cadrul unei ceremonii la Turneul Campioanelor ce incepe pe 21 octombrie la Singapore.

Simona e deja la Singapore, acolo unde se antreneaza din nou cu Darren Cahill, absent de la turneele ei dupa US Open.