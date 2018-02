Cum arata palatul de 600.000 de euro in care s-a mutat Simona Halep - FOTO

De trei ori finalista la Roland Garros si Australian Open, dar si fost numar 1 mondial pana saptamana trecuta, Simona Halep a facut peste 20 de milioane de euro din tenis, pana la 26 de ani. Ea a investit o parte din bani in afaceri in domeniul hotelier si al restaurantelor, dar si in cateva proprietati.

Simona Halep si-a construit o casa in orasul Constanta, al carui cost total a ajuns la 600.000 euro.

Iata cum arata casa ei: