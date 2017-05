Cum arata sosia lui Leo Messi. Este din Iran si face senzatie la Teheran - VIDEO

Riza Perestes face senzatie la Teheran, unde lumea il opreste pe strada pentru a face poze. Parul, barba, trasaturile fetei – totul pare identic cu Leo Messi. Sosia argentinianului a ascuns mult timp asemanarea sa cu starul de la Barcelona, insa, intr-un final, tatal baiatului l-a convins sa se imbrace in tricoul catalanilor, sa dea autografe si sa faca poze cu fanii lui Messi.



"Era meciul dintre Iran si Argentina. Messi a marcat în ultimele minute şi a eliminat Iranul de la Campionatul Mondial. Tatăl meu m-a chemat şi mi-a spus să nu vin acasă în acea seară pentru că credeam că eu am înscris. Nu m-a lăsat să vin acasă.”

Messi are un “frate geaman” si in Brazilia. Are 21 de ani, lucreaza la o patiserie, insa idolul sau nu este Messi, ci Neymar.