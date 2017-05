Cupa Europei la floreta feminin. Moldova a cucerit medalia de bronz la turneul de la Bucuresti - VIDEO

6 echipe au concurat la Cupa Europei la floreta: cate una din Israel, Bulgaria, Ucraina si Moldova, iar 2 au reprezentat Romania. Echipa Scolii de Scrima din Chisinau, cu Anastasia Turcanu, Anastasia Ceres, Ecaterina Gorobet si Anastasia Basiuc-Brinzii a avut o evolutie remarcabila si a ajuns pana in semifinale, in care a cedat in fata clubului CSA Steaua Bucuresti. In finala mica, moldovencele au dat piept cu CSU Poli Timisoara. Echipa romana a condus, la un moment dat, cu 20 la 11, insa fetele din Chisinau au revenit fantastic si au intors scorul. Finalul partidei a fost unul dramatic, iar formatia noastra s-a impus cu 45 la 44, punctul decisiv fiind obtinut de Anastasia Ceres, in ultimele secunde.

