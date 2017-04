Cupa Moldovei. Detinatoarea trofeului, Zaria, s-a calificat in semifinale dupa ce a invins-o, la penalty-uri, pe Dacia - VIDEO

Dacia si Zaria nu au fost in stare sa deblocheze tabela de scor cele 90 de minute. In schimb, au marcat cate un gol in prelungiri. Gheorghe Boghiu a inscris pentru balteni, iar Ismail Isa a egalat scorul in minutul 117.

A urmat seria loviturilor de departajare. Pascenco a respins doua suturi ale dacilor, iar echipa sa a executat impecabil penalty-urile. Zaria, detinatoarea Cupei Moldovei, s-a impus cu 4 la 2 si continua apararea trofeului.

In semifinale, Zaria o va infrunta pe Zimbru. Galben-verzii au batut mar formatia Dinamo-Auto, scor 4 la 0.

Pentru Zimbru, Gheorghe Anton a reusit o dubla, iar Jean si Nicolae Milinceanu au marcat cate un gol. Intr-o alta partida din sferturi, Petrocub-Hincesti a invins-o pe Saxan Ceadir-Lunga, scor 3 la 0. Igor Dima, Ion Ursu si Cristi Taras au punctat cate o data.

Petrocub va juca cu Sheriff, in semifinalele Cupei Moldovei. Gazdele partidelor vor fi stabilite maine, in urma tragerii la sorti.