Cupa Mondiala 2018. Programul complet al turneului! Vezi aici toate partidele din Rusia

Competitia va debuta cu partida dintre Rusia, echipa gazda, si Arabia Saudita, joi 14 iunie, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe stadionul Lujniki din Moscova, in Grupa A, si se va incheia cu finala, programata pe 15 iulie pe aceeasi arena, de la ora 18,00.

Programul complet al competitiei:

Joi 14 iunie

18,00 (ora Romaniei) Rusia 5-0 Arabia Saudita, la Moscova (stadionul Lujniki), in Grupa A

Vineri 15 iunie

15,00 Egipt 0-1 Uruguay, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena), in Grupa A

18,00 Maroc 0-1 Iran, la Sankt Petersburg (stadionul Sankt Petersburg), in Grupa B

21,00 Portugalia 3-3 Spania, la Soci (stadionul Fist), in Grupa B

Sambata 16 iunie

13,00 Franta 2-1 Australia, la Kazan (Kazan Arena), in Grupa C

16,00 Argentina 1-1 Islanda, la Moscova (stadionul Spartak), in Grupa D

19,00 Peru 0-1 Danemarca, la Saransk (Mordovia Arena), in Grupa C

22,00 Croatia 2-0 Nigeria, la Kaliningrad (stadionul Kaliningrad), in Grupa D

Duminica 17 iunie

15,00 Costa Rica 0-1 Serbia, la Samara (Samara Arena), in Grupa E

18,00 Germania 0-1 Mexic, la Moscou (stadionul Lujniki), in Grupa F

21,00 Brazilia 1-1 Elvetia, la Rostov pe Don (Rostov Arena), in Grupa E

Luni 18 iunie

15,00 Suedia 1-0 Coree de Sud, la Nijnii Novgorod (stadionul Nijnii Novgorod), in Grupa F

18,00 Belgia 3-0 Panama, la Soci (stadionul Fist), in Grupa G

21,00 Tunisia 1-2 Anglia, la Volgograd (Volgograd Arena), in Grupa G

Marti 19 iunie

15,00 Columbia 1-2 Japonia, la Saransk (Mordovia Arena), in Grupa H

18,00 Polonia 1-2 Senegal, la Moscou (stadionul Spartak), in Grupa H

21,00 Rusia 3-1 Egipt, la Sankt Petersburg (stadionul Sankt Petersburg), in Grupa A

Miercuri 20 iunie

15,00 Portugalia 1-0 Maroc, la Moscova (stadionul Lujniki), in Grupa B

18,00 Uruguay 1-0 Arabia Saudita, la Rostov pe Don (Rostov Arena), in Grupa A

21,00 Iran 0-1 Spania, la Kazan (Kazan Arena), in Grupa B

Joi 21 iunie

15,00 Danemarca - Australia, la Samara (Samara Arena), in Grupa C

18,00 Franta - Peru, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena), in Grupa C

21,00 Argentina - Croatia, la Nijnii Novgorod (stadionul Nijnii Novgorod), in Grupa D

Vineri 22 iunie

15,00 Brazilia - Costa Rica, la Sankt Petersburg (stadionul Sankt Petersburg), in Grupa E

18,00 Nigeria - Islanda, la Volgograd (Volgograd Arena), in Grupa D

21,00 Serbia - Elvetia, la Kaliningrad (stadionul Kaliningrad), in Grupa E

Sambata 23 iunie

15,00 Belgia - Tunisia, la Moscova (stadionul Spartak), in Grupa G

18,00 Coreea de Sud - Mexic, la Rostov pe Don (Rostov Arena), in Grupa F

21,00 Germania - Suedia, la Soci (stadionul Fist), in Grupa F

Duminica 24 iunie

15,00 Anglia - Panama, la Nijnii Novgorod (stadionul Nijnii Novgorod), in Grupa G

18,00 Japonia - Senegal, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena), in Grupa H

21,00 Polonia - Columbia, la Kazan (Kazan Arena), in Grupa H

Luni 25 iunie

17,00 Arabia Saudita - Egipt, la Volgograd (Volgograd Arena), in Grupa A

17,00 Uruguay - Rusia, la Samara (Samara Arena), in Grupa A

21,00 Spania - Maroc, la Kaliningrad (stadionul Kaliningrad), in Grupa B

21,00 Iran - Portugalia, la Saransk (Mordovia Arena), in Grupa B

Marti 26 iunie

17,00 Danemarca - Franta, la Moscova (stadionul Lujniki), in Grupa C

17,00 Australia - Peru, la Soci (stadionul Fist), in Grupa C

21,00 Nigeria - Argentina, la Sankt Petersburg (stadionul Sankt Petersburg), in Grupa D

21,00 Islanda - Croatia, la Rostov pe Don (Rostov Arena), in Grupa D

Miercuri 27 iunie

17,00 Coreea de Sud - Germania, la Kazan (Kazan Arena), in Grupa F

17,00 Mexic - Suedia, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena), in Grupa F

21,00 Serbia - Brazilia, la Moscova (stadionul Spartak), in Grupa E

21,00 Elvetia - Costa Rica, la Nijnii Novgorod (stadionul Nijnii Novgorod), in Grupa E

Joi 28 iunie

17,00 Japonia - Polonia, la Volgograd (Volgograd Arena), in Grupa H

17,00 Senegal - Columbia, la Samara (Samara Arena), in Grupa H

21,00 Anglia - Belgia, la Kaliningrad (stadionul Kaliningrad), in Grupa G

21,00 Panama - Tunisia, la Saransk (Mordovia Arena), in Grupa G

OPTIMILE DE FINALA

Sambata 30 iunie

17,00 primul loc in Grupa C - locul 2 in Grupa D, la Kazan (Kazan Arena), O1

21,00) primul loc in Grupa A - locul 2 in Grupa B, la Soci (stadionul Fist), O2

Duminica 1 iulie

17,00 primul loc in Grupa B - locul 2 in Grupa A, la Moscova (stadionul Lujniki) O5

21,00 primul loc in Grupa D - locul 2 in Grupa C, la Nijnii Novgorod (stadionul Nijnii Novgorod), O6

Luni 2 iulie

17,00 primul loc in Grupa E - locul 2 in Grupa F, la Samara (Samara Arena) O3

21,00 primul loc in Grupa G - locul 2 in Grupa H, la Rostov pe Don (Rostov Arena), O4

Marti 3 iulie

17,00 primul loc in Grupa F - locul 2 in Grupa E, la Sankt Petersburg (stadionul Sankt Petersburg), O7

21,00 primul loc in Grupa H - locul 2 in Grupa G, la Moscova (stadionul Spartak) O8

SFERTURI DE FINALA

Vineri 6 iulie

17,00 castigatoarea O1 - castigatoarea O2, la Nijnii Novgorod (stadionul Nijnii Novgorod), primul sfert

21,00 castigatoarea O3 - castigatoarea O4, la Kazan (Kazan Arena), sfertul 2

Sambata 7 iulie

17,00 castigatoarea O7 - castigatoarea O8, la Samara (Samara Arena), sfertul 3

21,00 castigatoarea O5 - castigatoarea O6, la Soci (stadionul Fist), sfertul 4

SEMIFINALE

Marti 10 iulie

21,00 castigatoarea sfertului 1 - castigatoarea sfertului 2, la Sankt Petersburg (stadionul Sankt Petersburg)

Miercuri 11 iulie

21,00 castigatoarea sfertului 3 - castigatoarea sfertului 4, la Moscova (stadionul Lujniki)

FINALA MICA

Sambata 14 iulie

17,00 la Sankt Petersburg (stadionul Sankt Petersburg)

FINALA

Duminica 15 iulie

18,00, la Moscova (stadionul Lujniki).