Cursa cu scantei. Etapa belgiana de Formula 1 a inceput cu un accident teribil, in urma caruia 3 piloti n-au mai putut sa-si continue drumul - VIDEO

Nico Hulkenberg a franat tarziu si l-a lovit din spate pe Fernando Alonso. Bolidul spaniolului a zburat peste cel al lui Charles Leclerc. Toti 3 piloti au abandonat cursa. Marele Premiu al Belgiei a fost unul dramatic si prin lupta pentru victorie.

Sebastian Vettel l-a devansat pe Lewis Hamilton, iar momentul decisiv s-a produs in turul 23, atunci cand pilotul echipei Ferrari a trecut pe la boxe. Mecanicii i-au schimbat rotile in doar 2 secunde si 2 zecimi.

Vettel a dominat pana la final si a castigat cursa. Hamilton a venit al doilea, iar Max Verstappen a completat podiumul. In clasamentul general, Hamilton conduce cu 231 de puncte. Vettel este la 17 puncte in spate. Pana la finalul sezonului, mai sunt 8 curse. Urmatoarea va avea loc in Italia, pe 2 septembrie.