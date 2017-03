Cursa de masini inedita pe un patinoar din orasul rus Ecaterinburg. Masinile au fost impinse pe o distanta de cativa metri si dirijate catre un grup de autovehicule parcate - VIDEO

Autoturismele, de marca Oka, au devenit mai usoare dupa ce au scapat de motor si de cutia de viteze. Totul pentru a fi cat mai rapide pe gheata. Apoi au fost aliniate la start. Patru echipe, fiecare formata din cate zece persoane, au luat parte la cursa neobisnuita.

Masinile au fost impinse pe patinoar, pe o distanta de cativa metri si dirijate catre un grup de autovehicule parcate. Scopul? Sa loveasca un numar cat mai mare de automobile. Iar soferii s-au straduit sa ajunga la destinatie.

”În perioadă primăvară-vară, când este gheaţă, pe străzi are loc un fel de auto-curling. Am fost odată cu prietenii mei la curling, iar sportul mi-a amintit de gheaţa de pe şosele, aşa mi-a venit ideea să schimb pietrele cu maşinile.”

Castigatorii spun ca au avut o strategie bine pusa la punct.

”Am ştiut cum să ne folosim forţa fizică, dar am avut şi un plan excelent – am ştiut ce maşină să împingem prima dată şi pe care să o lăsăm ultima. Aşa am ajuns să câştigăm.”

Este prima competitie de acest fel in Rusia. Organizatorii spun ca au vrut in acest mod sa atraga atentia soferilor asupra pericolelor care apar in momentul in care soselele sunt acoperite de un strat de gheata.