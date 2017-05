Curtea Suprema de Justitie din Spania a confirmat pedeapsa lui Leo Messi pentru fraude fiscale - 21 de luni de inchisoare - VIDEO

Acesta a primit 15 luni de inchisoare. Totusi, libertatea celor doi nu este in pericol. In Spania, pedepsele mai mici de 24 de luni nu presupun aflarea in puscarie. Astfel, sanctiunile primite de Messi si tatal sau sunt cu suspendare. Cei doi condamnati au cerut anularea sentintei initiale, din 2016, insa Curtea Suprema de Justitie din Spania a pastrat pedeapsa.

Sambata, Messi si echipa sa, FC Barcelona, joaca in finala Cupei Spaniei.