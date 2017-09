Dacia a invins-o clar pe Dinamo Auto, iar Zimbru Chisinau a remizat cu Petrocub in Divizia Nationala - VIDEO

Dacia nu a avut probleme in confruntarea cu Dinamo Auto, invingand acasa cu 4 la 1. Lupii galbeni au inceput bine partida, iar pana la pauza gazdele au inscris de doua ori.

Dinamo Auto a reusit sa reduca din diferenta in minutul 60, insa Dacia a mai marcat de doua ori si in partea secunda. Diarra si Cojocaru au stabilit scorul final de 4 la 1.

Tot ieri, Zimbru Chisinau a remizat acasa in meciul cu Petrocub-Hincesti, scor 1 la 1. Oaspetii au iesit in avantaj inca in minutul 14, dupa ce galben-verzii au inscris in propria poarta.

Zimbru a egalat in debutul partii secunde. Brazilianul Douglas Ferreira, ajuns recent la gruparea din capitala, a adus un punct pentru gazde.

Dupa 9 meciuri disputate, Zimbru Chisinau a acumulat doar 8 puncte.