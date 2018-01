Damascan, tot mai aproape de Seria A: atacantul moldovean ar urma sa efectueze vizita medicala la Torino, iar daca pana la sfarsitul lunii obtine pasaportul roman, ar urma sa joace pentru torinezii - VIDEO

Inca un fotbalist in Italia. Presa din peninsula a publicat, astazi, poze cu Vitalie Damascan, care ar fi trecut testele medicale pentru noul sau club, FC Torino.

Atacantul moldovean urmeaza sa semneze un contract pe 5 ani, iar echipa din peninsula va plati 1,5 milioane de euro formatiei Sheriff Tiraspol. Totusi, inca nu este clar daca fotbalistul moldovean va juca din ianuarie pentru torinezi.

Principala problema este ca jucatorul nu are cetatenia unui stat al Uniunii Europene. Clubul italian asteapta ca Vitalie Damascan sa incheie procedura de redobandire a cetateniei romane – lucru care ar putea sa se intample pana la sfarsitul acesti luni - astfel incat sa nu fie considerat stranier. In caz contrat, Vitalie Damascan va fi imprumutat la Sheriff pana in iunie.