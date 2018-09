Sportivul moldovean, Dan Olaru, este vicecampion european la tir cu arcul

Dan Olaru a ajuns pina in finala Campionatului European, in care a cedat la limita in fata olandezului Steve Wijler. Sportivul moldovean nu este la prima performanta la turnee internationale.

In trecut, el a cucerit medalia de aur la Campionatul European, in proba mixt, in echipa cu Alexandra Mirca, dar a obtinut si medalia de argint la Campionatul Mondial intre juniori.

Recent, Olaru a cucerit argintul la un Grand Prix din Bulgaria.

*Sursa poza: facebook