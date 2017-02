Dan Spataru a plecat de la Zimbru Chisinau. Mijlocasul este foarte aproape de a ajunge la Dinamo Bucuresti - VIDEO

Stefan STOICA, ANTERNOR ZIMBRU “Spataru nu mai este la clubul nostru. Nu avem probleme. Il avem pe Stina, avem copii care vin si care vor sa joace.”

Asa a comentat antrenorul clubului Zimbru absenta lui Dan Spataru de la meciul de astazi contra celor de la FC Ungheni. Chiar daca la mijlocul saptamanii atat presedinele clubului, cat si antrenorul erau siguri ca Spataru se va intoarce la Chisinau, asta nu s-a intamplat. Nicolae Ciornii, patronul celor de la Zimbru, l-a criticat pe mijlocasul moldovean.

Nicolae CIORNII, PRESEDINTE ZIMBRU “Din pacate, nivelul domnului Spatari a scazut, comparativ cu ce a fost el. La un anumit timp el a crezut ca deja a luat o stea de pe cer.”

Intre timp, Dan Spataru este foarte aproape de o mutare la Dinamo Bucuresti si chiar ar fi efectuat deja vizita medicala. Presa din Romania a si comentat posibilul transfer. “Are un nume celebru, dar nu si in fotbal”, facand aluzie la tizul sau, interpretul roman Dan Spataru. In varsta de 22 de ani, mijlocasul moldovean a inscris 8 goluri pentru Zimbru si a mai evoluat in trecut pentru o alta formatia romaneasca, Astra Giurgiu. Dan Spataru a jucat pentru toate selectionatele de juniori ale Republicii Moldova, dar a debutat si la nationala mare.