PSG a cucerit pentru a 7-a oara Supercupa Frantei: Alves a marcat si a devenit al treilea cel mai titrat fotbalist din istorie - VIDEO

Dani Alves a sutat superb de la 28 de metri si l-a invins pe portarul advers. A fost golul egalizator in meciul pentru Supercupa Frantei, disputat in orasul Tanger, din Maroc. AS Monaco deschisese scorul, in prima repriza, prin Sidibe.

Paris Saint-Germain a inscris golul decisiv in minutul 63, prin Rabiot, care a venit perfect la centrarea aceluiasi Dani Alves.

PSG a cucerit pentru a 7-a oara Supercupa Frantei si pentru a 5-a oara consecutiv. Dani Alves este acum al treilea in lista celor mai titrati fotbalisti din istorie, cu 34 de trofee cucerite de-a lungul carierei.

Mai multe au doar galezul Ryan Giggs, cu 35, si un alt brazilian, Maxwell, cu 36 de trofee in palmares.