Dani Alves, fundasul celor de la Juventus, a cantat hitul momentului, "Despacito". Imaginile au devenit virale - VIDEO

Dani Alves, unul dintre cei mai buni fundasi la ora actuala, se pricepe nu doar la fotbal. Brazilianul a dat tonul distractiei, fredonand versurile hitului “Despacito”. Melodia originala are deja peste un miliard si 300 de milioane de vizualizari.

Fundasul de 34 de ani este cunoscut pentru talentul sau in muzica. Anterior, acesta a fredonat si alte cantece.

Dani Alves este in forma maxima, reusind un gol si doua pase decisive in semifinalele Ligii Campionilor. Acesta va juca in ultimul act al competitiei alaturi de echipa sa, Juventus.