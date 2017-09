Daniel Procopciuc, medaliat cu aur la Campionatul Mondial de Armwrestling, este deja cu gandul la noi performante - VIDEO

Daniel PROCOPCIUC, CAMPION MONDIAL: “Acest campionat a fost unul dintre cele mai grele, care s-au desfasurat pana acum, deoarece in categoria mea au fost in jur de 15 fosti campioni mondiali, care au luptat pentru a obtine un loc pe podium.”

In finala categoriei de pana la 70 de kilograme, seniori, bratul stang, Daniel Procopciuc l-a invins pe lituanianul Mindaugas Tarasaitis. Sportivul nostru afirma ca, din moment ce este fata in fata cu adversarul, stie cum poate sa obtina victoria.

Daniel PROCOPCIUC, CAMPION MONDIAL: “M-am mobilizat bine. Aveam un singur scop – sa ajung pe locul 1. In timpul meciului deja am simtit si am vazut ca se poate de facut si de ajuns pe primul loc.”

Daniel Procopciuc spune ca va merge si la prestigiosul turneu Zloty Tur, care va fi organizat in Polonia, in noiembrie. Cat despre Campionatul Mondial de Armwrestling, alte 3 distinctii, la tineret, au cucerit fetele. In categoria de 50 de kilograme, Valeria Chiparus a obtinut 2 medalii de argint, iar la 65 de kilograme, bratul stang, Mihaela Lazari a cucerit bronzul. Ele spun ca la antrenamente fac, deseori, sparring-uri cu baietii.

Mihaela LAZARI, MEDALIATA CU BRONZ: “E un plus foarte mare, deoarece, cand concurezi cu ei, ai curajul de a fi mai puternica, vreai sa fii mai puternica. E un stimul. ”

Tot la tineret, Oleg Tudorean, a cucerit medalia de aur, la 70 de kilograme, bratul drept, iar la para-armwrestling, Vladimir Butucea a obtinut o medalie de argint si una de bronz.

Alexandru GRUMEZA, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: “Noi deja avem cateva europene si un mondial la care am participat. Experienta aceasta s-a acumulat si acum da roade.”

Moldova a fost reprezentata de 11 sportivi, la mondialul de armwrestling, de la Budapesta.