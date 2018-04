Darussafaka Istanbul a castigat editia 2017-2018 a turneului de baschet EuroCup. Turcii au reusit minunea si in al doilea meci - VIDEO

Darussafaka Istanbul s-a impus aseara in finala turneului de baschet Eurocup, devenind a doua echipa din Turcia care reuseste aceasta performanta. Dupa infrangerea din Krasnodar, Lokomotiv avea nevoie de o victorie pentru a mai spera la titlu. Rusii insa nu au putut sa invinga in Turcia.

La fel ca si in primul meci, gazdele s-au aparat exemplar, iar problemele din atac nu au mai contat. Gruparea din Istanbul s-a impus in meciul doi din finala cu 67 la 59.

Gratie victoriei in EuroCup, Darussafaka va evolua in sezonul urmator in Euroliga de baschet.