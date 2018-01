David Beckham si-a infiintat propria echipa de fotbal. Va evolua in campionatul Statelor Unite - VIDEO

David Beckham a anuntat infiintarea echipei Miami Beckham United. Formatia va evolua in liga profesionista nord-americana de fotbal din 2020. Beckham are planuri mari pentru noua sa echipa.

David BECKHAM, FONDATOR MIAMI UNITED: "Din momentul in care am anuntat ca venim in Miami… nu voi spune cine m-a sunat, dar am primit multe telefoane de la multi jucatori, fotbalisti de top, care mi-au spus ca vor veni aici. Vrem sa construim o echipa si dorim sa aducem jucatori buni, jucatori de top din Europa."

Beckham a primit deja numeroase mesaje de felicitare.

"Istoria va fi creata. Felicitari!"

"Bine ati venit in Miami! Daca aveti nevoie de ceva, puteti apela la mine. Este orasul meu."

"Va cuprind si va felicit!"

"Ai nevoie de un atacant care sa marcheze goluri? Eu sunt acela!"

David Beckham a evoluat in cariera sa la echipe ca Manchester United, Real Madrid, PSG sau Los Angeles Galaxy.